Insigne-Pescara, Del Genio: "Da anni era fuori dai campionati competitivi"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio del passaggio di Insigne al Pescara, per lui un ritorno: "Noi l'abbiamo detto senza nulla togliere al grande ricordo che tutti abbiamo di Insigne, giocatore straordinario. Io sono stato tra i primi a dire che era pronto e non doveva andare più in prestito. Ma poi sono passati tanti anni. Lui ha fatto cose straordinarie e immeritatamente non ha vinto lo scudetto che avrebbe strameritato. Ora da tempo non era coinvolto in un campionato molto competitivo e ha avuto anche problemi fisici".