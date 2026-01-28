Insigne-Pescara, Del Genio: "Da anni era fuori dai campionati competitivi"
Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio del passaggio di Insigne al Pescara, per lui un ritorno: "Noi l'abbiamo detto senza nulla togliere al grande ricordo che tutti abbiamo di Insigne, giocatore straordinario. Io sono stato tra i primi a dire che era pronto e non doveva andare più in prestito. Ma poi sono passati tanti anni. Lui ha fatto cose straordinarie e immeritatamente non ha vinto lo scudetto che avrebbe strameritato. Ora da tempo non era coinvolto in un campionato molto competitivo e ha avuto anche problemi fisici".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Lobotka esalta Conte: "Estate durissima, ma quanto sono cresciuto! Su McT, Hojlund e lo Scudetto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com