Chiariello: "Qualificazione indirizza stagione. Conte se passa si ripaga lo stipendio"

Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha parlato dei temi relativi a Napoli-Chelsea, match in programma questa sera al Maradona: "Ci avviciniamo a una partita che indirizza tutta la stagione. È inutile che stiamo qui a far finta di niente. Non entrare tra le prime ventiquattro d’Europa non è solo un danno con un costo di tre o venti milioni, che è un po’ il costo di tutto lo staff tecnico. Conte, con questa partita, se passa, si ripaga lo stipendio praticamente. Ma è uno smacco. La squadra campione d’Italia, che è una delle cinque nazioni guida d’Europa, uno dei top campionati europei, che non entra tra le prime ventiquattro, quando addirittura l’Atalanta, che è una squadra che in questo momento è a centro classifica, potrebbe entrare tra le prime otto, è un segnale troppo negativo.

Ora io capisco gli infortuni, per l’amore di Dio. A parte che poi sugli infortuni bisognerà fare un ragionamento e individuare qualche responsabilità. Non è che può andare in cavalleria questa situazione. Non c’è un colpevole, che sia chiaro. È una serie di concause, di corresponsabili, che chiamano in causa la guida tecnica, lo staff tecnico, lo staff di preparazione atletica, lo staff medico, le storie individuali dei calciatori da un punto di vista clinico e quindi anche l’acquisto sul mercato di calciatori a rischio. E anche la sorte, perché la sorte gioca spesso un peso determinante".