Gazzetta, Russo critica Conte: “Che senso ha Gutierrez lì, Di Lorenzo fuori ruolo e Beukema out!”
Fabio Russo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha criticato Antonio Conte nel corso dell’ultima puntata del podcast 'La tripletta': “Voglio mandare un messaggio a Conte: non ti riconosco più. Domenica era rassegnatissimo dopo la partita. É vero, sembra ci sia la nuvoletta di Fantozzi su Castel Volturno, succedono tutte a loro, però Conte ci ha abituato ad essere il tecnico che trova soluzioni in tutti i momenti, anche quelli di estrema difficoltà.
Invece mi sembra che si sia un po’ quasi lasciato andare. La scelta di mettere Gutierrez a destra, che senso ha? Una scelta logica sarebbe stata mettere Beukema in difesa nel suo ruolo e Di Lorenzo esterno di centrocampo nel suo ruolo. Mi sengra che abbia complicato le cose più del dovuto”.
