Del Genio: "Spalletti? Davvero il nulla, forse era un lapsus. Avrei preferito altri temi"
Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio alla vigilia del match di Champions di questa sera contro il Chelsea: "Non sono un fan delle conferenze di Conte e Spalletti. Magari davvero è stato solo un lapsus quello di Spalletti che in altre interviste ha parlato di campioni d'Italia ma mi sembra veramente il nulla, non mi sembra un argomento meritevole di polemiche. Ci sono molte cose interessanti da approfondire. Mi sarebbe piaciuto ascoltare di temi centrali che però non sono stati toccati".
