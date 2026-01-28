Biasin: "Spalletti? Conte ha voluto spostare attenzione dai guai del campo"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, su Tmw nel suo editoriale ha parlato del confronto a distanza tra Spalletti e Conte. "Conte s'è infuriato. Ha detto così: "Spalletti dice che ha battuto gli ex campioni d'Italia? Per me è una frase infelice. Ha mancato di rispetto, io non mi sarei permesso. Lui è un grandissimo allenatore ma dovrebbe stare più attento quando parla". Vi dirò, la sensazione è che mister Antonio non fosse realmente infuriato e avesse solamente bisogno di un appiglio per spostare l'attenzione dai guai del campo, così da caricare il gruppo contro qualcosa/qualcuno in vista dei prossimi match (a partire da quello di oggi). Che Spalletti non volesse offendere nessuno è chiaro più meno a tutti e probabilmente anche a Conte che, però, ha preferito sfruttare l'assist per autoproclamarsi "Braveheart dello scudetto" ed evitare di rispondere a una domanda che, tra l'altro, riesce sempre a dribblare in maniera magistrale: "Crede di avere qualche responsabilità nella resa di un gruppo potenzialmente fortissimo, ma limitato dai tanti infortuni?".

Ecco, Spalletti. Che vuoi dire al sior Luciano se non "bravo"? Ha ridato logica, idee, spirito, carattere e prospettive a un gruppo che aveva bisogno come il pane di una guida. Il percorso è appena iniziato ma la sensazione è che la sua Juve abbia ritrovato le certezze smarrite negli ultimi anni. Non era affatto scontato ma il dato di fatto e in attesa di vedere come proseguirà la stagione è che l'uomo di Certaldo nel corso della sua carriera abbia fallito solo in azzurro, laddove non è riuscito a portare le sue idee, cosa che a Torino gli sta riuscendo benissimo. Non è solo una questione di risultati (ovviamente fondamentale), ma di quello che si vede sul campo: la Juve è tornata a giocare un gran calcio, come non gli capitava da anni. E quindi, sì, bravo Spallettone".