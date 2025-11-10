Chiariello non ci sta: “Conte, non prenderci per fessi! Scarica sul cuore e non parla di problemi tattici!”

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, nel corso della trasmissione 'A pranzo con Chiariello' ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte di ieri dopo la sconfitta col Bologna: "Zero a Conte perché ha fatto la conferenza stampa più allucinante della storia del calcio. Non ho mai sentito un allenatore esporre così a pubblico ludibrio la squadra. Ha fatto finta di prendersi le colpe. Conte dice di non aver fatto un buon lavoro perché non è riuscito a entrare nel cuore e nella mente dei calciatori e non è capace di fare trapianti di cuore.

Cioè Conte dice che la sua colpa è di non riuscire a stimolare i calciatori sul piano della passione, cioè che i calciatori non ci mettono il sangue in campo? E le colpe tecnico-tattiche? E la gestione della rosa? E la gestione dei cambi? E la gestione del turnover? E la mancanza di rifornimenti a Hojlund? E le formazioni che fa? E la mancanza del gol degli esterni che non segnano da 8 mesi? Per tutto questo di chi è la colpa? E' mia? Antò, non prenderci per fessi che qui a Napoli non siamo fessi!".