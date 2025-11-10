Gattuso su Conte: "A Napoli ci ho lavorato, difficile riconfermarsi ma lui ha la forza per uscirne"

Ha sentito Spalletti dopo che è diventato allenatore della Juventus? Si aspettava le difficoltà che sta trovando Conte? Interrogativi posti a Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, intervenuto in conferenza stampa al primo giorno di raduno della Nazionale. Di seguito la risposta dell'ex allenatore azzurro:

"Si ho sentito Spalletti, gli ho fatto i complimenti. Mi ha detto se avevo bisogno di qualcosa, gli ho fatto un in bocca al lupo. Conte è un grande allenatore, ha vinto tanto e sa come muoversi. Ci ho lavorato per 19 mesi li e quando si vince è sempre difficile riconfermarsi, ma Antonio ha la forza per uscire da questo momento delicato. Anche se poi guardando la classifica sono tutti li".