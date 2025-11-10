Christillin: "C'è una frase di Conte che mi fa preoccupare davvero"

Il membro esecutivo UEFA e FIFA Evelina Christillin è intervenuta quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Conte ne verrà fuori, ho letto attentamente le cose che ha dichiarato. Ha usato espressioni forti come “non voglio accompagnare un morto” e questo un po’ mi preoccupa.

Questi inciampi in campionato, però, meglio che arrivino a novembre piuttosto che più avanti. Credo che ci sia un campionato molto equilibrato, con distanze molto ravvicinate. Sulla Juventus per adesso aspetto coi giudizi, perché Spalletti sta facendo un lavoro sulla testa del gruppo però ci vorrà del tempo”.