Berruto: "Conte dà il meglio di sé in situazioni estreme, gestirà al meglio questo momento"

Mauro Berruto, autore dell'ultimo libro scritto con Antonio Conte 'Dare tutto, chiedere tutto', è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quel libro è stato scritto prima che Antonio arrivasse al Napoli, poi il libro è uscito dopo lo Scudetto, ma le nostre chiacchierate risalivano alla primavera precedente. Conte ha un'abilità straordinaria in una situazione drammatica, cioè lui ha bisogno di situazioni estreme. In quelle situazioni dà il meglio di se stesso e tira fuori il meglio dalla squadra.

L'ha dimostrato nel corso della sua carriera, basta pensare che alle sue prime stagioni riesce ad avere sempre un impatto eccezionale, al di fuori della norma. E' un allenatore che vive la sua professione in maniera totalizzante che riesce a esprimersi al meglio quando la situazione è complicata. Non ho dubbi sul fatto che gestirà questa situazione nel migliore dei modi".