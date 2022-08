Chiariello non ha dubbi: “Il centrocampo del Napoli è il migliore d’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha così parlato del Napoli spendendo parole d’elogio per il reparto di centrocampo

Intervenuto ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha così parlato del Napoli spendendo parole d’elogio per il reparto di centrocampo: “La partita con la Juve Stabia è stata la partita di Ndombele. Nel primo tempo ha sfiorato il gol, nel secondo tempo ha invece segnato. Il francese ha palleggio, dribbling, velocità d’esecuzione e fisicità. In questo momento il centrocampo del Napoli è senza alcun dubbio il migliore d’Italia. Anguissa, Lobotka e Zielinski formano un reparto importantissimo per quantità e qualità, aggiungiamoci poi una bestia come Ndombele. C’è Demme che ora è ai box, Elmas che un talento del 1999, Gaetano che quando gioca dimostra di essere un giocatore valido. Insomma, il Napoli ha un centrocampo senza eguali in Italia”.