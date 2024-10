Chiariello: "Non paragonate Conte ad Allegri! Antonio ha duttilità mentale e cambia sempre abito"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Per costruire una casa bisogna partire dalle fondamenta e può essere solida solo se le fondamenta sono costruite bene. La casa, però, deve essere anche funzionale. L’architettura serve proprio per rendere le case funzionali ad abitarci. Antonio Conte fa tanti mestieri ma fa soprattutto il mestiere del costruttore. A Napoli sta costruendo una casa nuova, è venuto qui per vincere. Per lui non c’è altro che giocare per vincere.

Nella sua storia è stato il capitano della Juventus anche se non era un calciatore particolarmente dotato nonostante fosse un buon giocatore. Lui, però, è un leader. Ha un considerazione di sé tale che ovunque è andato ha sempre mirato a vincere. Quando è arrivato alla Juventus ha vinto subito, in un periodo particolare per i bianconeri reduci da stagioni deludenti. L’unica esperienza deludente è stata quella del Tottenham, ma è stato un momento difficile dove ha deciso di farsi esonerare.

Nella rosa sono andati via dodici giocatori e ne sono stati presi nove quest’estate. E’ una rifondazione della rosa. Conte ha capito subito il problema principale del Napoli e lo ha detto al Palazzo Reale quest'estate: ”Noi dobbiamo partire dal decimo posto, non dallo scudetto”. Lui si è immedesimato da subito nella mentalità del club, tra l’altro lui è un uomo del sud, capisce la mentalità dei napoletani.

Il Napoli ha fatto cose straordinarie sul mercato. Antonio Conte ha sistemato la squadra trasmettendo le sue idee, come ha fatto sempre. Lui difende prima con il 4-4-2 poi cambia con 4-5-1 e infine il 5-4-1- Le cambia tutte. Il leccese ha una grande duttilità mentale. Gioca la partita in tanti modi diversi. Non si può paragonare ad Allegri!

Napoli da scudetto? Lo vedremo nelle prossime partite. Per il momento non parliamo di scudetto. Il Napoli ha tre punti su cui lavorare: assistere Kvaratskhelia in fase offensiva, migliorare la condizione di Lukaku e utilizzare McTominay in maniera da volante. Le prossime partite saranno importanti per il Napoli per iscriversi alla corsa scudetto".