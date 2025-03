Chiariello: "Si parla sempre di Conte, quanti fenomeni! Vi dico io dove va: a passeggio ai Quartieri Spagnoli"

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, sulle frequenze di Radio Crc, è intervenuto con il suo punto: "Dopo Di Lorenzo, Politano e Raspadori è il momento di scendere in campo anche per Buongiorno. L’Ital-Napoli al potere. Al di là dei risultati della Nazionale, le prove di Di Lorenzo e soprattutto di Politano sono state buone. Politano forse è stato tra i migliori dell’Italia. Un po’ in ombra Raspadori. Ora in Germania sarà molto difficile ma sarà in campo anche Buongiorno, solo Meret non giocherà anche se ritengo Donnarumma potesse fare molto di più sui due gol subiti. Questo però denota le ottime scelte in sede di mercato sulla pattuglia di italiani in squadra che sono ben sei perché - oltre i cinque convocati - c’è anche Spinazzola che sta facendo bene.

Si parla sempre di Conte: Conte qui, Conte di là. Invece è molto probabile che al Milan si ricomponga la coppia Paratici-Allegri. La Roma? Non scherziamo, non è così stupido Conte da fare passi indietro. Per la Juventus stessa è il tempo di Roberto Mancini che sarà molto probabilmente il nuovo allenatore della Juventus, a sentire i giornali è così. Dove va Conte? Io lo so e ve lo voglio pure dire: a passeggio per Via dei Mille dove l’ha visto pure un mio amico, a Scampia, all’altare di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, a visitare la Reggia di Caserta, a scegliersi casa… È lì che va Conte.

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione, ogni giorno sul giornale esce: ‘Il Napoli prende Marianicci, decisivo l’avallo di Conte’; ‘Napoli su Solet, su Gatti, ma il prescelto è Beukema’. Beukema è un difensore fortissimo che sta facendo grandi stagioni al Bologna, sa fare tutto. ‘Napoli su Beukema, Napoli su Paixao, Napoli forte su Zhegrova’ - a me Zhegrova piace da morire, è il mio pallino - visto che Adeyemi non vuole venire perché sembra il prescelto per sostituire Salah al Liverpool. Ma, se il Napoli sta forte su Lucca - è forte, adatto e uomo che piace a Conte - significa che c’è la mano di Conte. Se vedo che il Napoli va su Beukema o Solet, vuol dire che c’è la mano di Conte. Marianucci, l’intervento di Conte è stato importante.

Attenzione, ma non vi sembra forse che il Napoli stia già programmando - finisca come finisca questa stagione - un mercato coi fiocchi, per presentarsi ai nastri di partenza l’anno prossimo per vincere il campionato con Conte saldamente assiso in panchina? Non li vedete tutti gli indizi del mondo? Ma allora perché ci dobbiamo intossicare ascoltando tanti presunti fenomeni. Anche a Napoli abbiamo tanti fenomeni, ma la volete finire?! Questo fenomenismo d’accatto per avere due click a che vi serve? Napoli-Milan, testa solo a Napoli-Milan, non c’è da vedere altro. Contrariamente ai miei interessi: non state ad ascoltarli giornali, trasmissioni…Non sanno che dire, se vi parlano di mercato è perché non sanno che dire. Io offenderei la vostra intelligenza con ‘Conte resta Conte non resta, questo arriva e questo parte’. Noi vogliamo parlare di altro”.