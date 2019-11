Chiariello sospetta: "5 rivoltosi sono tutti in uscita e bisogna sporcare la loro immagine?"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della strategia dietro la rivolta della squadra: "Cerchiamo di capirci. Chi sono i 5 ammutinati? Mertens e Callejon, scadenza del contratto e amati dal popolo e forse bisogna sporcargli l'immagine? Koulibaly che può partire e l'ha già detto ADL, Allan che da gennaio ha problemi. Insigne che non può fare altro che fare un comunicato a nome della squadra per scusarsi, ma non l'hanno fatto. I giocatori sono stati degli stupidi, hanno fatto un errore clamoroso e oggi ne pagano le conseguenze. I 5 rivoltosi mi sembrano i 4 dell'epoca di Ferlaino. L'allenatore da leader non è riuscito a controllare la squadra, la società però deve spegnere questo fuoco altrimenti devo pensare che lo voglia cavalcare".