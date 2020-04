Chiariello: "Stop Serie A? Se il Napoli tiene botta economicamente è merito di ADL"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi spunta un like che fa sperare. "De Laurentiis compra la sua maglia e poi non gli rinnova il contratto?" e Mertens mette mi piace. È tutto da capire, oggi Gianluca Di Marzio ha scritto chiaro e tondo che Mertens si allontana, forte il pressing del Chelsea. Il mercato azzurro gira attorno a lui, ma tutto è da vedere con la ripresa o meno. Casomai non si dovesse ripartire, sarebbe un pesante colpo per il Napoli, che può tener botta, ma altre no. Questo è stato il grande merito di De Laurentiis in questi anni, il fatto che il Napoli non si avvale del credito bancario, ha una sua stabilità finanziaria e può far fronte a quest'esperienza".