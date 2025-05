Chiariello su David: "Sarebbe perfetto con Lukaku. E' bomber da 20 gol all'anno"

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc commentando il mercato del Napoli e parlando di David, che si svincolerà presto dal Lille e che piace tanto al club azzurro: "Jonathan David potrebbe prendere il posto di Raspadori in un ipotetico 3-5-2. E' molto diverso da Raspadori. Non ha progressione ma sa attaccare benissimo la profondità negli ultimi 16 metri. In più difende la palla molto bene.

E' molto bravo con le sponde. In questo con Lukaku andrebbe a nozze. A differenza di Raspadori non ha un gran tiro ma è uno alla Inzaghi molto forte nei 16 metri avendo uno scatto bruciante e una fisicità da pantera. David è il classico giocatore che giocando subito dietro Lukaku fa sponda e si butta dentro e in area arriverebbe sempre prima di tutti. E' uno da 20 gol a stagione".