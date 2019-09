Chiariello: "Tifosi, studiate la storia! E' Ferlaino ad aver fatto i suoi interessi e usato il Napoli!"

Un mercato più che positivo per il Napoli che resta, però, al centro di critiche per il mancato arrivo di alcuni colpi in avanti. Ecco le parole del giornalista Umberto Chiariello che, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, si sofferma sulle critiche: "Ho paura che ci sia qualche refuso storico tra i tifosi. La storia, nel tempo, viene riscritta. Non risponde più alla verità. Ferlaino è stato il presidente che più ha badato ai propri interessi, non era un presidente tifoso ma un presidente padrone, che ha usato il Napoli per uscire dalla sua crisi. Nulla di illegale, ma non venitemi a dire che era tifoso. Maradona è venuto grazie al suo guizzo e alla sua furbizia, ma l'acquisto lo hanno fatto Iuliano e Celentano. Non possiamo salvare Ferlaino solo per Diego. Ci sono stati 30 anni di presidenza, di cui 25 pessimi.

L'attuale presidente ha speso 105 milioni e ne ha movimentati 150, ma il grosso arriverà l'anno prossimo. Fate differenza tra movimentazione economica e finanziaria. Andate a scuola e studiate cos'è il bilancio".