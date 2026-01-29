Podcast De Rienzo: "Il Napoli non ha la panchina. La Fiorentina deve far sua una metafora di Conte"

La giornalista Jolanda De Rienzo è intervenuta a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina e dell'imminente sfida (in programma sabato al Maradona) contro il Napoli: "La Fiorentina troverà di fronte un Napoli incerottato. Il problema degli azzurri quest'anno è proprio l'assenza di calciatori da inserire a partita in corso, tutto causato dai tantissimi infortuni. Nel calcio moderno se non hai calciatori che possono subentrare e cambiare le partite si fa fatica. La partita col Chelsea te lo spiega: i blues hanno cambiato la partita coi cambi, Conte si è girato verso la panchina e c'erano Beukema, Lukaku con dieci minuti a disposizione e i Primavera. Ci sono tanti problemi, di salute e gestionali, visto che Ambrosino e Marianucci sono ai margini. Dopo la gara contro la Fiorentina il Napoli potrà recuperare qualcuno, uno su tutti è Anguissa, troppo importante.

Sulla Fiorentina dico che secondo me sta facendo un buon mercato. Riprendendo una metafora di Conte, anche la Fiorentina deve imparare a navigare a vista. Vi posso dire, sempre in chiave mercato e Napoli-Fiorentina, che c'è interesse per Fortini. Il discorso però è che se ti interessi degli Under23 poi devi farli crescere, l'emblema è il caso Vergara, un ragazzo che ormai ha 23 anni ed è stato scoperto per caso, solo per via degli infortuni degli altri".