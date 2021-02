Chiariello: “Vi spiego perché in finale sono arrivate le due squadre migliori"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo: “La finale di Coppa Italia sarà un inedito: Juventus-Atalanta. L’Atalanta ne ha vinta una nel’ 63. Gasperini vuole trionfare nel suo ciclo. Quella che per la Juve è una Coppetta ne ha già vinte 13. Le due finaliste sono le ultime due che hanno perso la finale. C’è un dato che lascia riflettere: giocano la miglior rosa del campionato per distacco, la Juventus, contro la squadra che fa il miglior calcio, l'Atalanta. Quando dico miglior calcio non è da confondere quando dico il più bel calcio. Il bel calcio è opinabile. Al di là delle bellezze, esiste il calcio organizzato, il miglior calcio. Il calcio di una squadra che fa rendere i suoi uomini al meglio come quello dell’Atalanta. In questa finale i migliori per gioco affronteranno i migliori per definizione. Il Napoli è stato stracciato dall’Atalanta per gioco. Qualcuno parla ancora di arbitri , ma il divario è stato enorme. E se pensiamo alle due rose: “il modo ancor ci offende””.