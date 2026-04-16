Del Genio: "Se giochi male i risultati non li fai, ma sta passando il contrario!"

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Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sul rischio di non fare risultati col bel gioco: "Fare gli allenatori? Che significa, se crediamo fosse da mettere Alisson e la partita lo dimostrava, non dobbiamo dirlo perché Conte è un grande allentore e noi facciamo un altro lavoro? Noi siamo qui proprio per dire questo. Non si sono capiti i ruoli. Nessuno qui sta in cattedra e nessuno è stupido da pensare di essere meglio di Conte, ma diciamo la nostra, altrimenti leggiamo solo il risultato? Conte è un grande allenatore, non è in discussione questo.

Un altro che non fa risultato col bel gioco? Questa preoccupazione diffusa non esiste, non c'è possibilità, se giochi bene con i giocatori che ha il Napoli allora i risultati sono una conseguenza naturale. Come faccio a dirlo dirà qualcuno, ma Sarri e Spalletti col bel gioco non hanno fatto 90 e 91 punti? Sta passando il concetto sbagliato ovvero che giocare bene significa non fare risultato e giocare male ti fa fare risultato. Ed invece no, se giochi bene i risultati sono sicuri! Quando giochi male che puoi farli o no. Il bel gioco non è fine a se stesso, è quello che ti porta al risultato!".