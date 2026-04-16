Del Genio: "Forse Sarri meglio di tutti dopo Conte e vi spiego perché"

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Maurizio Sarri dopo Antonio Conte? Potrebbe essere il nome giusto. Ne parla Paolo Del Genio a Canale 8 nel corso di Linea Calcio rispondendo alle domande dei tifosi: "Io ho pensato che se Conte va via, forse sarebbe davvero opportuno puntare su Sarri. Il grande nome, l'allenatore in auge, è difficile prenderlo perché il grande allenatore non accetta il mercato più leggero dopo Conte che ha fatto mercato da 150 milioni. L'emergente, però, dopo Conte e i suoi ottimi risultati, può avvertire il peso. Maresca e Thiago Motta mi piacciono molto, ma potrebbero pagare il peso del confronto in caso di primi risultati negativi.

Di Sarri invece abbiamo discusso solo per la scelta della Juve, ma ha una credibilità totale avendo fatto benissimo e quindi la gente si fida di Sarri. Se lui aggiusta qualcosa e si aggiorna un po' di più può far bene. E poi conosce la piazza, la stampa, anche il rapporto con Adl lo gestiva bene, quindi per tutti questi motivi vorrei vedere come va. Forse ci sarebbe qualche rischio in meno rispetto ad altre opzioni".