Chiellini: "Domani inizia la prossima stagione: la Juve deve lottare per vincere tutto"

Conferenza stampa della vigilia di Coppa Italia per la Juventus contro l'Inter, in sala stampa c'è il capitano bianconero Giorgio Chiellini: "Questa stagione è stata in crescendo. Dopo un inizio difficile, abbiamo avuto un'identità. Arrivare a raggiungere la qualificazione in Champions a giornate dalla fine, dimostra che siamo cresciuti. Abbiamo rischiato di andare anche a oltre sette punti sotto, il percorso è evidente e importante. Abbiamo ritrovato cose che questa squadra deve avere, attributi che dovranno essere il cardine. E' domani l'ultima gara di questa stagione ma è l'inizio della prossima. Finire vincendo domani sarebbe un'iniziezione di fiducia in vista della prossima. Non sempre ci riesci ma la Juve deve iniziare per vincere ogni trofeo: il prossimo anno sarà così, arrivarci vincendo la Coppa sarebbe importante anche perché giocheresti la Supercoppa. E poi ti darebbe lo slancio per tornare a vincere lo Scudeto che deve essere l'obiettivo di questa Juventus".