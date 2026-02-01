Calamai: “Conte non si arrende, ma a fine stagione resterà a Napoli? Ho una sensazione…”

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha commentato la situazione in casa Napoli: “E’ nei momenti di massima difficoltà che Conte diventa un fattore importante. Il Napoli fuori dalla Champions e con una squadra infortunata poteva saltare per aria nella sfida contro la Fiorentina. Invece Antonio è riuscito a dare le motivazioni giuste a un gruppo in difficoltà.

Che ha anche resistito all’infortunio di Di Lorenzo. Un’altra picconata al Napoli. L’Inter è sempre lontana. Ma Conte non si arrende e proverà a rientrare nella corsa al titolo ora che non avrà le fatiche supplementari della Champions e settimana dopo settimana recupererà qualche pedina importante. A cominciare dal miglior Lukaku. Resta in sospeso invece l’altro tema: cosa farà Antonio a fine stagione? Ho la sensazione che oggi sia più facile che Conte vada in cerca di nuove sfide professionali. Magari tornando all’estero. Ma tutto dipende dal finale di campionato degli azzurri”.