Ciaschini: "Gattuso in Champions ha dato dimostrazioni! Ancelotti? Non lascia eredità..."

Nella trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: "Gattuso pronto? Mi aspettavo che Rino diventasse allenatore, a 42 anni è un allenatore che col Milan prima e Napoli poi comincia a calcare palcoscenici importanti e complessi, dimostra di poter essere molto bravo in prospettiva. Anche in Champions League Gattuso si è dimostrato un allenatore molto in gamba. Eredità di Ancelotti? Carlo non è un allenatore che lascia qualcosa di particolare a livello tecnico-tattico, lui è un allenatore che si basa molto sui principi dei giocatori che ha, non è uno alla Guardiola che ha un particolare tipo di gioco ma ha una grandissima capacità di gestione".