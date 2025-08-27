Ciccio Caputo: "Hojlund diverso da Lukaku, ma ho una certezza"
L'analisi di Ciccio Caputo sugli attaccanti. Anche lui presente alla Fishing&padel cup a san Vincenzo in provincia di Livorno, ai nostri microfoni, come si vede nel video sotto, l'ex attaccante di Empoli e Sassuolo si è espresso anche sulle nuove punte. "Hojluid arriverà al Napoli per sostituire Lukaku, è un giocatore diverso ma saprà dare il suo contributo. Thuram-Lautaro è invece la coppia più affiatata della serie A, giocano da tanto insieme e sono fatti l'uno per l'altro".
Che pensa della situazione di Vlahovic?
"Non sta certamente vivendo un buon momento, è una situazione molto delicata, però lui sia in amichevole che adesso sta rispndendo con prestazioni e gol. Alla fine per me potrebbe restare anche alla Juve"
Chi potrà vincere la classifica cannonieri?
"Lautaro e Thuram paiono quelli con più possibilità di portarsi in alto, però occhio alle sorprese vedi l'anno passato Retegui. Potrebbe riconfermarsi Kean e spero negli attaccanti italiani che un po' mancano..."
