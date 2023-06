City, la lezione di Guardiola: “In campionato vince il migliore, in Champions serve anche fortuna"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Olé dopo la vittoria in Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Olé dopo la vittoria in Champions League che gli ha consentito di completare il secondo Triplete della sua carriera da allenatore: "Sappiamo quanto difficile sia vincere questa competizione, riuscirci di nuovo e in questo club che mi ha accolto in un certo modo è molto bello. In Champions League poi devi sempre soffrire, oggi siamo felicissimi ma avremmo potuto anche pareggiarla, l'Inter poteva riuscirci e forse oggi non saremmo così felici. È tutto sui dettagli.

In campionato sono 38 partite e vince il migliore, ma in Champions ci vuole anche quel pizzico di fortuna. Mi è sempre più chiaro. E quest'anno ci sono stati mille dettagli che mi hanno fatto pensare che stavolta sarebbe toccata a noi".