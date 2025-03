Clamoroso, Ass. Ferrante sul Maradona: "Comune andrà avanti da solo! E terremo la pista"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’assessore allo Sport del comune di Napoli Emanuela Ferrante: “Attualmente sul tavolo non c’è un progetto del Calcio Napoli e quindi il Comune sta facendo uno studio di fattibilità per immaginare una riqualificazione dello stadio che consenta di continuare a giocare e contemporaneamente un ampiamento dei posti disponibili. Così facendo vogliamo far sì che Napoli rientri tra le città ospitanti degli Europei del 2023, probabilmente anche lasciando la pista d’atletica".

Noi ci teniamo alla pista di atletica, fatta per le Universiadi e per la quale sono stati spesi tantissimi soldi. Centinaia di ragazzi si allenano lì, Alessandro Sibilio che è un vanto per la città si allena lì. Nonostante le parole di Gravina Napoli non è fuori dai giochi, anche perché secondo me un Europeo senza Napoli e i napoletani non sarebbe lo stesso“.

“Sicuramente il presidente sarà molto impegnato, ha le sue valutazioni da effettuare, ma d’altrocanto c’è il comune che farà di tutto per far sì che lo stadio partecipi agli Europei. C’è solo una diversità di punti di partenza e anche di obiettivi nell’immediato“.