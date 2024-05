Clamoroso Chiariello: "ADL ha rifiutato 900mln dagli USA per la cessione del Napoli"

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato ai microfoni di TvPlay svelando un retroscena importante sulla cessione del Napoli

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato ai microfoni di TvPlay svelando un retroscena importante sulla cessione del Napoli. Stando alle sue parole, Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto una proposta dagli USA da circa 900 milioni per l'acquisizione del club partenopeo, offerta che il patron azzurro avrebbe cestinato senza il minimo dubbio. Queste le sue dichiarazioni: "Qualche mese fa De Laurentiis ha ricevuto un'offerta da oltre 900 milioni per la cessione del Napoli dagli USA. Non è stata minimamente presa in considerazione".