Clamoroso Lecce, comunicato su Marelli: “Parla di un contatto che non esiste, bravi arbitro-VAR”

Grandi proteste della Cremonese al termine del match perso 2-1 contro il Lecce, per un calcio di rigore non decretato dall'arbitro. Al 45’ Tiago Gabriel chiede un altro rigore per un mani dubbio in area, Sozza lascia correre. Prima del riposo giallo per Siebert che ferma fallosamente Vardy.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commenta così attraverso un comunicato sui canali ufficiali del club salentino: “Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare, è stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme. Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato. Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita a recupero ormai quasi scaduto era inesistente.

Sugli sviluppi Gaby Jean non commette alcun fallo da rigore, il sig. Marelli nel commentare l’episodio, pur ammentendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire. Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria, nel giorno della festa della donna con tantissime tifose allo stadio”.