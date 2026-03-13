Clamoroso retroscena Juan Jesus: "Stavo per partire a gennaio 2025, vi racconto"

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Juan Jesus svela il retroscena: "A gennaio stavo per andare via". Poi l'infortunio di Buongiorno cambiò tutto: ora è un pilastro del Napoli

Juan Jesus nell'intervista a Canale 8 si è soffermato su tanti argomenti, svelando anche un clamoroso retroscena sul recente passato. A gennaio 2025, dunque a metà della scorsa stagione quando il Napoli ha poi vinto il suo quarto Scudetto, il difensore brasiliano stava per trasferirsi prima di un episodio che ha cambiato tutto. Ecco le sue parole: "Mi preparo sempre per me stesso perché sono un professionista, provo a dormire bene, mangiare bene, provo a essere sempre al massimo della concentrazione. Quando raggiungi una certa età sei più esperto, sai come muoverti in campo, non serve faticare sempre perché sai leggere i movimenti dell'attaccante in anticipo.

C'è questo mito che dicono che Conte mi abbia trasformato, ma ricordiamoci anche con Spalletti: mi ha sempre dato la possibilità di giocare e abbiamo vinto lo Scudetto. Ho sempre giocato dovunque sono stato. Conte mi ha dato la possibilità di continuare a essere quello che sono. A gennaio sicuramente sarei andato via, poi Buongiorno si è fatto male e lì ho detto: c'è un'opportunità, dimostro veramente chi sono. È andata bene. Quest'anno ho già fatto 30-31 partite. Provo sempre a migliorare perché 35 anni non è un'età, vediamo Modric che gioca a 40. Sto bene fisicamente, posso fare ancora tante partite. Finché c'è divertimento si può fare sempre bene."