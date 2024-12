Club Napoli Bologna: "Il progetto 'Diamo un Calcio alla Camorra' nasce con un intento"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio -Terzo Tempo' è intervenuto Maurizio Criscitelli del Club Napoli Bologna: "Diamo un Calcio alla Camorra è un progetto nostro e di Carmela Manco puntato sul supporto ai ragazzini che, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, vivono situazioni difficili. Molti di questi rischiano di finire nel giro della criminalità organizzata, sfuggono alla scuola e passano tanto tempo in strada.

L'obiettivo del progetto è proprio quello di evitare tutto questo e di dare una strada alternativa ai ragazzi. Tutto è partito tempo fa con dei semplici giochetti che organizzavamo con l'associazione per accogliere questi ragazzini, poi è nata l'idea della scuola calcio e questa sera finalmente consacreremo questa iniziativa. Da ottobre i ragazzi si allenano e grazie ad una raccolta fondi a breve avremmo un progetto stabile, con campo per allenarsi e tutte le comodità di cui c'è bisogno. La presentazione di oggi sarà arricchita da grandi ospiti, ci sarà anche Glenn Micaleff il commissario europeo per la gioventù, per la cultura e per lo sport. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa essere il punto di partenza per vedere iniziative di questo genere ovunque, questo tipo di problema non vive solo a Napoli ed in Italia ma in ogni zona del mondo".