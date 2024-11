Cobolli Gigli: "Napoli, basta strumentalizzare la polemica Var per la lotta-Scudetto!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Nella diatriba De Laurentiis-Marotta ci vedo tanta politica, ma un errore dell’arbitro non deve essere strumentalizzato a questa portata, magari anche per la lotta Scudetto. Direbbero dalle vostre parti ‘Scurdammece o’ passato simme e Napule paisà’… Per alludere al Napoli che farebbe bene a mettersi subito alle spalle gli errori di Mariani, perché la squadra è forte e non dovrebbe preoccuparsi di tutto questo. Le chiamate errate di un arbitro fanno parte del gioco, vanno accettate quando ti vanno a favore come ad Empoli e a sfavore come a Milano. Conte sta facendo un lavoro clamoroso, ha ravvivato una squadra e un ambiente in ginocchio. Quindi si godesse questi risultati, senza badare troppo a polemizzare.

Ora gli arbitri avranno un occhio di riguardo per il Napoli? Sarebbe un errore madornale. Ci pensa già il designatore Rocchi a gestire chi va ad arbitrare dove, non a caso Mariani ha commesso uno sbaglio e magari sarà mandato in B, ma questo non deve influenzare la lotta Scudetto. Il Napoli è una società che gestisce molto bene il proprio bilancio ed è un unicum in una Lega dove tanti hanno speso oltre il consentito. Però dovrà anche allinearsi alle spese di un grande club e penso al rinnovo di Kvaratskhelia e ad altri colpi da chiudere per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.

Juve fuori dalla lotta Scudetto con l’ennesimo infortunio? Di certo dovrà stringere i denti, in attesa di far tornare Danilo ad alti livelli. Sarebbe una risorsa in più, anche se a gennaio ci sarà bisogno di un colpo. Un bel guaio visto che la Juve dovrebbe stare molto attenta al bilancio, dopo i disastri economici della gestione Agnelli. Da tifoso della Juve sono comunque contento che si è accorciata la classifica lì in alto, ma è ancora lunghissima. Il Napoli, però, mi sembra avere qualcosa in più delle altre ore”.