Cobolli Gigli: "Spalletti fischiato al Maradona? Ha la pelle dura, non sarà un problema"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli potrebbe dare la mazzata finale ai sogni scudetto della Juventus?

"Napoli-Juventus più importante per i bianconeri che in caso di sconfitta, direbbero addio ai sogni di Scudetto. Sicuramente il Napoli, dopo la pausa di Conte, si è mostrato più aggressivo e più squadra. Da Juventino questo mi preoccupa. È chiaro che se il Napoli dovesse vincere contro la Juventus, allora per la Juve l'obiettivo diventerebbe al massimo la corsa al quarto posto, dovendo comunque pedalare parecchio. Quindi sì: la sfida di domenica sera, guardando la classifica, è probabilmente più importante per la Juventus che per il Napoli, anche se il Napoli farà di tutto per vincere e nelle ultime partite ha ritrovato una brillantezza nel gioco che per un breve periodo aveva perso".

La ritrovata brillantezza del Napoli porta la firma di Antonio Conte?

"Direi di sì, Conte è una persona particolare, sicuramente, ma è anche un tecnico di altissimo livello. Il suo carattere si combina con la sua competenza calcistica e questo gli permette di trasmettere messaggi molto forti ai suoi giocatori, sia con il tono di voce che con la serietà professionale. Mi sembra evidente che la sua impronta si stia già vedendo".

Si aspetta uno Spalletti fischiato al Maradona domenica?

"È possibile, però penso che Spalletti abbia la pelle dura e non se ne faccia un problema. A Napoli ha dato tanto e ricevuto tanto. Il suo addio ha creato dispiacere tra i tifosi, inevitabilmente. Ma lui fa l'allenatore, allena la squadra che ha e guarda avanti. Non credo che eventuali fischi influirebbero né su di lui né sulla Juventus anche se, da quel che ricordo, il campo di Napoli è sempre stato molto difficile per la Juve".

