Coco evidenzia un altro problema per la ripresa: "Ci vuole lunga preparazione fisica"

Francesco Coco, ex calciatore, si è così espresso circa una ripartenza della Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono tante problematiche che si sommano per la ripresa della Serie A. Bisognerà rifare una preparazione adeguata per affrontare partite così importanti. Non c'è il tempo per prepararsi al meglio, ci vorrebbe almeno un mesetto per ritrovare ritmo ed evitare infortuni. Il calcio manca a tutti, ma non si capisce quale possa essere il modo migliore per riprendere".