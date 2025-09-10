Colantuono: "Beukema-Buongiorno subito insieme, sono convinto di una cosa"

“La Fiorentina è un avversario di valore, ma il Napoli ha già superato un ostacolo non semplice, ovvero il Cagliari. Di certo - ha detto Stefano Colantuono a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - sarà una sfida da vivere anche quella tra due allenatori preparatissimi, ovvero Pioli e Conte, che conosco molto bene perché sono amici. Sarà una gara tattica, entrambi la preparano al dettaglio e per gli aspiranti allenatori sarà da studiare a fondo. Non penso che giocherà Hojlund, semplicemente perché il danese deve ancora inserirsi e imparare i meccanismi del gioco.

Per lui ci sarà spazio nelle prossime gare. Il calcio ha un linguaggio universale e quindi non penso che Beukema e Buongiorno non troveranno l’intesa giusta, che sarà solo da affinare. Certo, i viola hanno un attacco temibile ma anche la Fiorentina dovrà temere il Napoli, che è per me la migliore squadra del lotto, per la rosa e perché ha Conte che fa sempre la differenza. Alle spalle ci sarà innanzitutto l’Inter, poi a seguire il Milan, la Roma di Gasperini e la Juventus. Il Napoli però parte, seppur di poco, in pole position”.