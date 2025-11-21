Colantuono: "Ma quale crisi? Si aspettavano Napoli primo a +15?"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore ex Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come commenta la classifica e le presunte crisi del Napoli?

"Non comprendo chi parli di crisi, a meno che si aspettasse che oggi il Napoli fosse primo con 10 o 15 punti di vantaggio sugli altri. Il campionato è equilibrato, vivo, si sta giocando. Il Napoli è lì a lottare per lo scudetto, come tutti si aspettavano. Non vedo grandissime problematiche. Credo Antonio voglia tenere tutti sulla corda, andando a stimolare un po' gli animi. A volte lo si fa, capitava anche a me di stuzzicare dove non ce n'era bisogno, solo per tenere calciatori e ambiente sempre sul pezzo." La presunta crisi, però, è scaturita dalle polemiche di Contuna reazione dei calciatori dopo aver visto una gara da elettroencefalogramma piatto, ma io credo che vada bene. La sconfitta del Napoli è stata un po' inaspettata e anche un po' clamorosa. Se vuoi smuovere qualcosa, dopo un elettroencefalogramma piatto, devi farlo anche arrabbiando i calciator

Come vede Elmas per rimpiazzare Anguissa?

"Elmas lo vedo bene, sento che è un giocatore che piace, un giocatore forte. Se sei nella rosa del Napoli, vuol dire che sei estremamente competitivo. Chiaramente poi ci sono le ciliegine sulla torta, ma parliamo pur sempre di giocatori forti. Sulle scelte dell'allenatore non ho dubbi, noi possiamo parlare di tutto, di ciò che vediamo, di ciò che leggiamo, ma l'allenamento dice tantissimo. Non seguendo gli allenamenti, non possiamo parlare in termini realistici. È un giocatore all'altezza e su questo non si discute."