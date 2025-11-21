L'ex Marino: "Sapete chi ha vinto 2 scudetti cosa può aver detto ai nuovi?

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Sportitalia e ha parlato del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "L'idea ce l'ho chiara non perché adesso studio la situazione ma perché rapporto la mia esperienza a quello che succede. A me in 40 campionati da direttore è capitato di tutto e sono capitate situazioni del genere. L'equilibrio vincente di una squadra, difficile da trovare, in un attimo si può dissolvere, soprattutto se hai reso al di sopra delle tue possibilità come lo scorso anno.

Lo scudetto è stato davvero non un miracolo ma qualcosa di importante. Il problema di aggiungere giocatori a me è capitato. Volevamo alzare l'asticella per prendere giocatori in più e in un attimo si è sfaldato tutto perché cosa succede? Ci sono giocatori con due scudetti vinti che magari ritengono di aver acquisito gerarchicamente posizioni che altri non possono attaccare perché sono appena arrivati e così dicono, tu sei arrivato adesso, ma che vuoi? 'Ma io ero un giocatore da trenta milioni', 'e noi ma qui abbiamo vinto due scudetti dove non si vince facilmente'".