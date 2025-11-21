Del Genio: "Conte? A quei livelli e quelle cifre non puoi preoccuparti di una conferenza"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione 'Linea Calcio' rispondendo alle domande dei tifosi sulla mancata conferenza pre-Atalanta. "A Bologna che provocazioni ci sono state? Quali domande provocatorie ci sono state?", così la risposta a un telespettatore che era intervenuto in diretta e che faceva riferimento ad alcune 'domande fatte fuori luogo'.

Del Genio ha aggiunto: "Il silenzio può starci, ma non risolvi il problema non parlando prima dell'Atalanta. Dobbiamo sperare si torni a parlare dopo una lunga serie di vittorie. Si è parlato di Napoli durante la sosta? E che dovevamo fare, dopo le parole di Conte? Dovevamo fare finta di non aver sentito? Vi invito a riflettere, dopo Bologna-Napoli si è capovolto il mondo, si è creata una situazione paradossale, siamo stati noi a dire che il momento era difficile ma si poteva superare. Noi abbiamo dovuto dire a Conte di tenere l'ambiente compatto mentre lui l'aveva chiesto a noi la settimana prima? Ripeto, è un paradosso. Allenatori di questo livello non possono temere o preoccuparsi di una conferenza perché nel grande pacchetto deve essere inserita, a quelle cifre, anche la voce: buon comunicatore".