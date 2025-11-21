Biasin: "Con l'Atalanta si decide tutto! Gesto di Conte strano, bravo ADL"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista di Libero Fabrizio Biasin: "Ogni pausa per le nazionali ha la sua vittima preferita, questa è stata catapultata tutta su Antonio Conte e il Napoli. I motivi sono i seguenti: innanzitutto dopo i recenti risultati sportivi come la sconfitta di Bologna e quella di Champions League si è parlato molto sul futuro di Antonio Conte e del Napoli; in secondo luogo, lo stesso tecnico del Napoli ha fatto un gesto strano rimanendo in silenzio per 3-4 giorni, mescolandosi al suo allontanamento dalla squadra.

Io credo che Antonio Conte abbia scelto di attirare l’attenzione su di sé con quelle dichiarazioni nel post-partita di Bologna-Napoli. Quello che è stato davvero bravo è stato il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che con la mossa di pubblicare quel tweet ha fatto abbassare la temperatura dopo le dichiarazioni del tecnico e a dirgli chiaramente: “Caro Antonio, sappi che io non ti esonererò mai!. Sabato c’è una partita importante e non banale per il Napoli contro l’Atalanta. La prossima deciderà tutto sul futuro del Napoli e di Antonio Conte. Se la squadra azzurra giocherà bene, farà il suo dovere e vincerà la partita, potrà ritornare in vetta e andare avanti. In caso contrario, si dovrà discutere di molte cose. Il Napoli il potenziale ce l’ha e rimarrà anche in caso di addio di Antonio Conte, ma ad oggi non c’è nulla di deciso.

Derby tra Inter e Milan? Penso che sarà una partita equilibrata tra le due squadre di Milano".