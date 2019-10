Colantuono: "Per vincere con l'Atalanta devi giocare alla perfezione, Ilicic e Gomez due mostri!"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore che per sette anni è stato sulla panchina dell'Atalanta: “Lotta scudetto? Ho letto la classifica e qualche articolo, se dovessero andar male in Europa, secondo me l’Atalanta può lottare. Sono molto pragmatico e ha fatto più punti in Italia negli ultimi anni ed ha il migliore attacco. L’Atalanta è in una grande condizione, nel turno infrasettimanale si può risentire un po’ di fatica, ma ad oggi è un rullo compressore. Per vincere contro di loro devi giocare alla perfezione. Ilicic e Gomez sono due mostri, l’ha detto anche Gasperini che quando giocano così sono top player. Ci vuole una partita importante per superare questa squadra. Napoli può battere chiunque per com’è costruita, poi nell’arco del campionato si vivono momenti di meno brillantezza, rispetto ad altri”.