Collina spiega le nuove regole del calcio: "L'obiettivo è evitare le perdite di tempo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Spor, il presidente della commissione arbitrale Fifa Pierluigi Collina ha spiegato le novità che sono state inserite nel regolamento: "L’obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita. Lo scorso anno abbiamo introdotto la '8 seconds rule' per i portieri: un grande successo. Pochissimi i casi in cui è stato concesso un angolo, l’effetto deterrente ha funzionato. Considerato il tempo perso per i tanti calci di rinvio e falli laterali abbiamo pensato di trovare una soluzione".

Il capo degli arbitri ha spiegato come ci sia comunque differenza rispetto agli 8 secondi per il rinvio del portiere: "Sarà l’arbitro a valutare se il ritardo mira a perdere tempo - ha proseguito - a quel punto scatteranno i 5 secondi. Anche qui l’obiettivo non è punire, ma convincere i giocatori a non perdere tempo".

L'ex fischietto ha poi commentato anche la nuova regola sui cambi: "Qualcosa era già stato fatto, obbligando il sostituito a lasciare il campo dal punto più vicino. Il tempo limite è un deterrente più efficace rispetto all’ammonizione che a volte potrebbe essere una sorta di 'affare'. I risultati negli ultimi anni nella MLS lo dimostrano che la misura funziona".