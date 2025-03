Collovati attacca il Milan: "Col Napoli serviva umiltà, il gol preso dopo 1' dimostra il contrario"

L'ex difensore Fulvio Collovati, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ha commentato i temi principali del match Napoli-Milan vinto dagli azzurri. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Soli 7 punti conquistati contro le prime 8 della classifica. A questo Milan manca personalità?

"Sì, la personalità. E la mancanza di umiltà. Perché contro certe squadre ci vuole l'umiltà e la presa di coscienza che stando ogni tanto più chiusi si può portare a casa il risultato. E il gol preso a Napoli dopo un minuto, dove un lancio di 30 metri ti stravolge la strategia è mancanza di umiltà".

Leao è stato tenuto ancora una volta fuori, nonostante sia spesso lui a tirar fuori il coniglio dal cilindro:

"Leao è un giocatore che può fare la differenza, ma spesso per indolenza non la fa. Certo, se devo tenere Leao in panchina per far giocare Abraham allora preferisco puntare su Leao tutta la vita".

Milan che inizia a segnare, però, quando si trova con l'acqua alla gola...

"Una squadra che reagisce, ma l'approccio è negativo. Non è normale entrare in campo e aspettare ogni volta che l'avversario segni per reagire, è come se un pugile aspettasse di prendersi il pugno dell'avversario. Manca il carattere".