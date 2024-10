Collovati fiducioso: "Nessuna squadra ha giocatori in panchina del livello del Napoli"

Fulvio Collovati, ospite a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli e della vittoria degli azzurri contro il Como: “Antonio Conte si è reputato un fuoriclasse già da luglio, se consideriamo il suo impatto sul mercato. Ci rendiamo conto del mercato che ha fatto pur disputando una sola competizione? Nessuna squadra ha in panchina le alternative che ha il Napoli, la verità è questa.

Oltre che in questo sta pensando anche sulla testa e l’aspetto fisico. Non so su quello tattico, perché non sono un tecnico esperto, ma alla fine ciò che conta sono i risultati. Ciò che adesso non deve fare il Napoli è nascondersi, questa è una squadra che deve lottare fino alla fine per lo Scudetto perché può vincerlo. McTominay? È un calciatore che farà tanti gol con il Napoli.

La più grande soddisfazione per un allenatore è vedere trasformati dei giocatori che fino a cinque mesi fa erano completamente irriconoscibili. Conte è un fuoriclasse proprio perché lavora non solo sul fisico, ma anche sulla testa. Poi è chiaro che è un tecnico esigente, che spreme la squadra. Le dichiarazioni del pre e del post-gara sono di circostanza, in quelle occasioni tutti sono banali.

Retegui, Lukaku o Vlahovic? Da ex difensore dico che il centravanti più difficile da marcare è certamente quello del Napoli. Lukaku ha una forza fisica impressionante, non lo riesci a spostare, è impressionante. Se ti sposta tu non puoi nemmeno sperare che l’arbitro fischi fallo perché si tratta di movimenti regolari, fatti per prendere posizione”.