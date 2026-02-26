Collovati: "Il centro di potere del calcio italiano non vuole ex calciatori al Var"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’ex calciatore Fulvio Collovati. Di seguito le sue parole: "Var barzelletta all’italiana? Confermo, il Var è stato istituito per correggere gli errori dell’arbitro di campo, ma non passa una domenica in cui puntualmente non succede qualcosa su cui fare le trasmissioni e su cui discutere. A questo punto, dico, togliamocelo di torno, oppure continuiamo ad usarlo solo per motivi legati alle trasmissioni che fanno ascolto.

Se, però, vogliamo essere seri allora il Var va fatto in un altro modo, ovvero bisogna mettere in campo uno strumento tecnologico che dia la possibilità di correggere gli errori degli arbitri. Non parlo della logica delle truffe, io giudico per quello che vedo. Per quello che stiamo vedendo ogni domenica il var è una pagliacciata.

La mano umana ferma la macchina, con il var questa mano viene schiacciata o fermato in un millesimo di secondo dopo. Il Var ingigantisce i contatti diretti, il calcio è uno sport di contatto. La tecnologia va bene quando si parla della goal line technology. Per il fuorigioco so che i vertici dell’AIA stanno valutando l’idea di adottare il fuorigioco di 40 centimetri che è la cosa più giusta secondo me.

Gran parte dei componenti del consiglio della FIFA sono italiani come Collina che stanno rovinando il calcio italiano. Persino Doveri si è stufato di essere il miglior arbitro italiano a causa del fatto che decide tutto il var e non si capisce quando deve intervenire e che cosa si intenda per chiaro ed evidente errore. C’è davvero grande confusione su come utilizzare il Var.

Io sono fautore della presenza di ex calciatori nella sala Var. Sono sicuro che in questo modo gran parte dei problemi verrebbero risolti poiché il 90% calciatori sanno quando simulano e quando c’è un contatto diretto. State sicuri che così l’80% dei falli in area di rigore non verranno concessi e il 100% delle simulazioni verranno individuate così si risolverà anche questo problema. Purtroppo ho paura che questo non possa avvenire a causa del fatto che ci sono motivi di potere che lo impedirebbero. Io non lo farei, nella vita faccio altro, così come non lo farebbero molti altri calciatori".