Giudice Visone: "Non c'è malafede, ma arbitri inadeguati e c'è conflitto con il Var"
Il dottor Giuseppe Visone, pubblico ministero in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è intervenuto a Linea Calcio a Canale 8: "Mai come in questo caso io credo che ci sia una responsabilità dei vertici dell'Aia. Il fatto che Rocchi sia ancora lì e non metta minimamente in discussione il suo ruolo la dice lunga sullo spirito di autoconservazione nel calcio italiano.
Io escludo la malafede, credo davvero che la questione di quest'anno e dell'ultimo sia connessa a una classe arbitrale sempre più inadeguata, sempre meno preparata, e da una confusione interpretativa sull'utilizzo e la gestione del Var che dipende dalle linee guida dettate dall'Aia, e anche dal sistema di valutazione degli arbitri connessa all'utilizzo del Var che crea un meccanismo conflittuale e non di collaborazione. Lo strumento dovrebbe aiutare gli arbitri e non porsi in conflitto. Quando interviene il Var, in termini di punti c'è una sanzione per l'arbitro. Anche questo è un fattore che incide sulle scelte e l'utilizzo del Var".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro