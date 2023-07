Collovati punta sul Napoli: “E' certamente favorito per lo scudetto”

Fulvio Collovati, campione del mondo e opinionista, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, campione del mondo e opinionista, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il campionato? A mio parere il Napoli è la squadra da battere, la Lazio sta perdendo i giocatori migliori, l’Inter vuole vincere e prende Frattesi ma intanto perde Brozovic e forse Onana, il Milan sta cambiando molto, sta facendo un ottimo mercato, con Loftus-Cheek e Pulisic ma ai nastri di partenza metto gli azzurri che hanno sempre Osimhen e Kvara. In prima fila c’è il Napoli, poi magari l’Inter.

Vero, è andato via Spalletti, ma Garcia ha una filosofia di gioco molto simile, magari non ripeterà la corsa inarrestabile dello scorso torneo, ma gli azzurri sono certamente i favoriti per lo scudetto”.