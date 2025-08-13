Collovati sul caso Lookman: "L'Inter ha detto basta! Ma è una strategia di Marotta"

L'ex difensore Fulvio Collovati, Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, dagli studi di Rai 2 nel corso del programma #Nonsolomercato ha parlato anche della vicenda che riguarda l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman: "E' una strategia quella di Marotta" - assicura Collovati - ", che è bravissimo. L'Inter ha detto basta, ma è una strategia. L'Atalanta è spalle al muro perché il giocatore da diversi giorni non è in ritiro. Ci saranno delle multe, dei contenziosi, ma alla fine conta solo la scelta del giocatore".

Secondo Collovati, nonostante le apparenze, alla fine l'affare fra Inter e Atalanta si può comunque fare: "Guardate l'anno scorso come è finita con Koopmeiners. Io fossi l'Atalanta terrei duro, ma alla fine davanti a 45 milioni di euro... L'Inter alzerà un po' l'offerta e si troverà la quadra". Il caso che riguarda Lookman intanto non si sblocca in un senso o nell'altro e nelle ultime ore circola la voce che il Napoli possa pensare ad un inserimento, data la partenza di Raspadori vero l'Atletico Madrid.