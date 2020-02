Colomba esalta Mertens: "Si riparta da lui se si vuole costruire qualcosa d'importante"

Ai microfoni di Tmw è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Franco Colomba in merito alla gara degli azzurri contro il Barcellona: "Credo che per il futuro il Napoli debba ripartire proprio dal belga. E' maturo al mille per mille per stare in una grande squadra e se il Napoli vuol costruire una squadra importante Mertens è uno di quei giocatori che servono parecchio. Ha un'ottima media realizzativa e ha una intelligenza calcistica superiore

Occasione persa? Tenuto conto anche di quella palla persa a metà campo che si poteva evitare e che ha portato all'uno a uno, il pari non è un bel risultato. Nel ritorno dipenderà tutto dal fatto se riuscirà a restare compatto: riesce a fare una fase difensiva notevole e se la equilibra bene con la fase offensiva rubando palla più avanti, può anche farcela. E' un Barcellona non imbattile".