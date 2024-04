Colomba: "Vi spiego le differenze tra Conte e Italiano"

Franco Colomba, ai microfoni di Radio Marte, parla del possibile futuro allenatore del Napoli

TuttoNapoli.net

Franco Colomba, ai microfoni di Radio Marte, parla del possibile futuro allenatore del Napoli: "Conte e Italiano sono due strade un po' differenti, una è quella di un tecnico vincente, che vuole vincere e vuole una squadra forte; l'altro è un emergente che lavora bene ed è alla ricerca di un club che gli dia di più. Per imporsi poi con il presidente De Laurentiis, forse Conte sarebbe più indicato. Di sicuro comunque Italiano è un tecnico capace, che fa giocare molto bene le sue squadre e che meriterebbe un salto di qualità.

Il gruppo Napoli? Nonostante i cambi tecnici non c'è stata mai una risposta, forse può arrivare ora la reazione giusta ma mi sembra un po' tardi. Credo che se ci sarà il cambio tecnico probabilmente ci vorrà un gruppo nuovo, altrimenti si rischia il confronto con il passato. La corsa per l'Europa? Il Napoli deve sperare nei guai altrui e non sbagliare mai, se fa il Napoli può anche vincerle tutte. Questo però deve entrare nella testa dei giocatori, altrimenti non c'è niente da fare".