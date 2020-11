Colonnese assolve Meret: "Sul gol di Ibra Koulibaly messo male col corpo..."

Ciccio Colonnese, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri il Napoli ha avuto una brutta battuta d'arresto, nessuno pensava potesse perdere contro il Milan cosi, si pensava che si giocasse la partita andando sotto come è successo ieri. Meret? Secondo me lì ha sbagliato Koulibaly, bravo Ibra ad anticiparlo ma Koulibaly era messo male col corpo, si è fatto sfilare davanti l'avversario, uno bravo come lui si è fatto anticipare in maniera troppo netta".