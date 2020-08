Colonnese: "Koulibaly quest'anno ha deluso, la società ha le idee chiare sulla sostituzione"

L'ex difensore del Napoli, Ciccio Colonnese, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli analizzando i possibili movimenti nella difesa azzurra: "Koulibaly e Maksimovic sono stati i titolari, soprattutto quando Manolas ha avuto problemi, ma nel Napoli sono bravi a capire se optare per qualcosa di diverso. Se pensa di venderli, avrà già chi comprare per provare a rinforzarsi con delle idee, anche perché Koulibaly quest'anno non ha avuto un rendimento buono, il suo valore è calato e probabilmente la società conta di incassare una cifra per rinforzarsi".